La protesta contro la cessione di alcuni villaggi all'Azerbaigian

Migliaia di persone sono scese in piazza giovedì a Yerevan, in Armenia, per chiedere le dimissioni del premier Nikol Pashinyan. La protesta nasce dalla decisione del governo di lasciare il controllo di alcuni villaggi di frontiera contesi all’Azerbaigian.

Da anni ci sono tensioni tra i due paesi, con un conflitto armato per la regione di confine del Nagorno-Karabakh riesploso nel settembre 2020 e terminato dopo 44 giorni di combattimenti.

