Forze speciali hanno arrestato uno degli assalitori

Tre uomini sono stati accusati di reati terroristici in Armenia domenica dopo aver tentato di assaltare una stazione di polizia nella capitale armena di Yerevan, facendo esplodere bombe a mano. Due di loro sono rimasti feriti dalle deflagrazioni da loro stessi provocate. Le forze speciali del Servizio di sicurezza armeno sono poi riuscite a prendere in mano la situazione. Arrestato uno degli assalitori. Non sono stati registrati altri feriti.

