A causa di un "sovraffollamento" di persone in coda i turisti sono rimasti sospesi nel vuoto

Un gruppo di alpinisti è rimasto bloccato sulla via ferrata del Monte Yandang, a Wenzhou, nella Cina sudorientale, a causa di un “sovraffollamento” di persone in coda. Le immagini da brivido hanno fatto il giro dei social, diventando in poco tempo virali. Gli alpinisti, sospesi nel vuoto, si sono aggrappati alla corda della via ferrata per circa un’ora in attesa che la coda defluisse. La direzione del parco ha parlato di “sottovalutazione dei visitatori” e “mancanza di controlli sul traffico” degli alpinisti. La vendita dei biglietti è stata temporaneamente interrotta, in attesa dell’introduzione di un rigoroso controllo del flusso di visitatori. Il Monte Yandang è una delle mete turistiche più famose della Cina.

