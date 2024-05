Incontro informale a tavola tra i due leader al Col du Tourmalet

Il presidente francese Emmanuel Macron ha ospitato il leader cinese Xi Jinping in un remoto passo di montagna sui Pirenei per un incontro privato dopo la visita di Stato a Parigi. Macron ha invitato Xi Jinping al Col du Tourmalet, vicino al confine con la Spagna, dove da bambino andava a trovare la nonna. I due leader e le rispettive consorti Brigitte Macron e Peng Liyuan sono stati accolti all’arrivo al ristorante dai locali con una danza tradizionale e poi hanno mangiato in un’atmosfera conviviviale, assaggiando vino rosso, degustando salumi del luogo, e accompagnando con battimani i canti di montagna. La neve ha ricoperto le piste vicine e la sicurezza è stata rafforzata nella zona. Le strade tortuose che portano al passo sono state bloccate dalle autorità per decine di chilometri.

