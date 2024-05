Visita di Stato del leader di Pechino che poi si recherà in Serbia e Ungheria

Il presidente cinese Xi Jinping è stato accolto da quello francese Emmanuel Macron all’Eliseo. Parigi è la prima tappa di un viaggio europeo del leader di Pechino – che sarà anche in Serbia e Ungheria – volto a ricostruire le relazioni in un momento di tensioni globali. Durante la visita di Stato di due giorni in Francia, Macron farà pressione su Xi affinché usi la sua influenza per spingere la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata