Almeno 78 le vittime e un centinaio i dispersi

E’ salito ad almeno 78 il numero delle vittime delle forti piogge che hanno colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, in Brasile, stando a quanto riportato dall’ultimo bollettino della Protezione Civile. Un centinaio i dispersi, quasi 200 i feriti. 80 mila le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. I violenti temporali hanno causato frane, smottamenti ma soprattutto allagamenti. Il presidente Lula ha sorvolato in elicottero la capitale Porto Alegre dove è esondato il fiume Guaiba.

