L'opera verrà esposta dal 27 maggio

Il Museo spagnolo del Prado ha confermato che un dipinto, che doveva essere messo all’asta a Madrid nel 2021, è in realtà un’opera precedentemente perduta del maestro barocco italiano Caravaggio. In un comunicato, il Prado ha dichiarato che l’opera, intitolata “Ecce Homo”, sarà esposta il 27 maggio per una mostra speciale, fino all’ottobre 2024. Il quadro raffigura il passo in cui Gesù Cristo viene presentato alle folle prima di essere crocifisso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata