L'opera, intitolata 'Ecce Homo', è stata attribuita al pittore italiano nel 2022: si riteneva fosse persa

Il Museo del Prado di Madrid ha confermato che un dipinto che doveva essere messo all’asta nella capitale spagnola nel 2021 è in realtà un’opera di Caravaggio che si pensava fosse andata persa. Il dipinto sarà presentato al pubblico per la prima volta nel museo alla fine del mese. Il Prado ha dichiarato che l’opera, intitolata ‘Ecce Homo‘, sarà esposta dal 27 maggio a ottobre in una mostra speciale unica, in seguito a un accordo con il nuovo proprietario, che non è stato identificato. “Dalla sua ricomparsa all’asta tre anni fa, l’Ecce Homo ha rappresentato una delle più grandi scoperte nella storia dell’arte“, ha riferito il museo. “Dipinto dal grande artista italiano intorno al 1605-09 e ritenuto parte della collezione privata di Filippo IV di Spagna, il dipinto è una delle circa 60 opere di Caravaggio esistenti e quindi una delle opere d’arte antica più preziose al mondo“, ha aggiunto il Prado.

La storia del dipinto

Nell’aprile del 2022, le autorità spagnole hanno bloccato la vendita all’asta del dipinto, che era stato attribuito a un discepolo di un pittore spagnolo del XVII secolo, José de Ribera. Hanno inoltre imposto un divieto di esportazione dopo che il museo aveva avvertito il governo che poteva trattarsi di un Caravaggio. Il dipinto doveva essere messo all’asta con un prezzo di partenza di 1.500 euro. Il valore di un Caravaggio autentico si aggirerebbe sulle decine di milioni di euro, se non di più. Il direttore del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha raccontato che da allora i proprietari hanno effettuato studi e proceduto al restauro del dipinto, che ha portato alla scoperta “che si tratta, in realtà, di un’opera di Caravaggio e di un’opera arrivata in Spagna nel XVII secolo“. Dal XIX secolo il dipinto era nelle mani di una famiglia di Madrid che recentemente l’ha venduto a un privato che voleva che la presentazione pubblica avvenisse nel Museo del Prado. “Da parte nostra, siamo più che felici di essere il palcoscenico per presentare al pubblico e alla critica questa nuova opera inedita di Caravaggio”, ha dichiarato Falomir in un comunicato diffuso dal museo.

Il dipinto

L’olio su tela raffigura il passo biblico dell’Ecce Homo, in cui Gesù Cristo viene presentato alle folle prima di essere crocifisso. L’opera misura 111 per 86 centimetri. Anche se ora è di proprietà di un privato, il dipinto non potrà lasciare la Spagna senza il permesso del governo. Il Prado ha dichiarato che dall’aprile 2021 l’opera è sotto la custodia della galleria d’arte Colnaghi in collaborazione con esperti. Il dipinto è stato restaurato dallo specialista Andrea Cipriani e dal suo team sotto la supervisione di esperti del governo regionale di Madrid.

