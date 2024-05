Fuori dal lager anche una dimostrazione di attivisti pro-palestinesi

Sopravvissuti alla Shoah insieme a cittadini israeliani hanno partecipato alla Marcia dei Vivi nel campo di sterminio di Auschwitz, in occasione del Giorno della Memoria dell’Olocausto, nel quale Israele ricorda i sei milioni di ebrei uccisi durante il nazismo. Fuori dal lager, che si trova in territorio polacco, è andata in scena anche una dimostrazione di attivisti pro-palestinesi con cartelli contro Israele.

