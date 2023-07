L'appello dal profilo ufficiale: "E' difficile trovare una motivazione per questa tendenza. Continuiamo a chiedere il vostro impegno: aiutateci a commemorare le vittime"

Il profilo ufficiale Twitter del Memoriale del campo di concentramento Auschwitz-Birkenau ha lanciato un appello. Negli ultimi sei mesi l’account avrebbe perso oltre 19mila follower. “E’ difficile trovare una motivazione per questa tendenza. Ecco perché continuiamo a chiedere il vostro impegno e il vostro sostegno. Tutti voi ci aiutate a ricordare”, si legge in un post.

“La vostra interazione qui è più di un semplice clic. È un atto di memoria contro l’oblio. Aiutateci a commemorare le vittime, a preservare la memoria e a educare il mondo. Amplificate la nostra voce. Ogni retweet è importante”.

Our account has lost over 19,000 followers in the last six months. It’s difficult to find a reason of such a trend.

That’s why we keep asking for your engagement and support. You all help us to remember. https://t.co/aAkL81cLCw

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) July 16, 2023