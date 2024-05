Rivelazione del Financial Times: "Mosca prepara violenti atti di sabotaggio in tutta Europa"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 803. Le agenzie di intelligence europee, come rivelato dal Financial Times, hanno avvertito che la Russia sta preparando “violenti atti di sabotaggio in tutto il continente”.

10:10 Tajani: “Kiev non è a un passo dalla sconfitta”

L’Ucraina ha subito “la conquista di qualche piccola città” ma questo “non significa che siamo a un passo dalla sconfitta” di Kiev. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Mattino 5’ su Canale 5. C’è stato, dunque, “qualche arretramento” ma “non voglio pensare” a un intervento “della Nato in Ucraina. Non se n’è mai parlato – ha aggiunto – Abbiamo chiesto che l’Ucraina possa entrare nell’Alleanza solo alla fine della guerra” proprio “per evitare un aumento della tensione”. Anche perché, ha concluso, “anche per i russi non è facile conquistare territori e poi mantenerli visto che hanno la popolazione contro”.

10:00 Tajani: “Mai parlato di inviare soldati Nato a combattere”

“Noi non abbiamo mai parlato di mandare militari Nato a combattere in Ucraina, non pensiamo affatto di mandare militari italiani”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Mattino 5’ su Canale 5. “Noi non siamo in guerra conro la Russia”, ha ribadito “lavoriamo per pace, aiutiamo Kiev a difendersi che è un’altra cosa rispetto” a fare la guerra alla Russia. Secondo Tajani “non dobbiamo drammatizzare, non siamo a un passo dalla guerra”.

09:50 Putin ordina esercitazioni nucleari

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha incaricato lo stato maggiore generale di prepararsi per esercitazioni sull’uso di armi nucleari non strategiche. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa, citato da Ria Novosti. “Al fine di aumentare la prontezza delle forze nucleari non strategiche per svolgere missioni di combattimento, lo stato maggiore ha iniziato i preparativi per svolgere esercitazioni con formazioni missilistiche del distretto militare meridionale”, si legge nella nota. Alle manovre, prosegue, pareciperanno anche l’aviazione la marina. Ciò rappresenta anche “una risposta alle dichiarazioni provocatorie e alle minacce di singoli funzionari occidentali”.

09:05 Droni Kiev contro minibus nel Belgorod, sei morti

Sei persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite a seguito di un attacco ucraino con droni che ha preso di mira i minibus che trasportavano i dipendenti di un’azienda agricola del distretto di Borisov, nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il capo del distretto, Vladimir Pereverzev, citato da Ria Novosti. “Oggi due auto che trasportavano i dipendenti dei nostri allevamenti di suini, un gruppo della società Agro-Belogorye, sono state attaccate da droni. Trentatré persone sono rimaste ferite e purtroppo sei sono morte”, ha detto Pereverzev.

07:30 Crosetto: “Con truppe russe a Kiev sarebbe destabilizzante per mondo”

Se i russi “dovessero espugnare la capitale Ucraina, si aprirebbe uno scontro drammatico. Ed avremmo la smentita totale di quelli che, anche da noi, ripetono: beh, anche la Russia ha le sue ragioni e in fondo voleva soltanto le due regioni dove si parla russo. Purtroppo temo che Putin voglia tutta l’Ucraina e in più nessuno ci assicura che si fermerà all’Ucraina. E’ evidente che ha in mente un ordine internazionale, in cui chi è più forte, se e quando vuole, si prende le altre nazioni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una intervista al Messaggero. Sulla strategia della Francia, con la possibilità di un intervento diretto suggerito dal presidente francese Macron, il titolare della Difesa ha spiegato: “Così rischiamo di arrivare al punto di non ritorno. Lo stesso che avremmo se Putin mettesse nel mirino anche i Paesi baltici o la Polonia, come non è affatto impossibile. A quel punto la Nato avrebbe l’obbligo, sancito dall’articolo 5 del patto atlantico, di schierarsi militarmente al fianco del Paese interno alla Nato che viene aggredito”. Quindi Crosetto ha aggiunto: “Sono ancora propenso a pensare che Putin non sia un folle totale. Spero di non sbagliarmi. Mi auguro insomma che non accada che la Russia si spinga oltre le follie che ha messo in atto negli ultimi due anni. Ciò detto, ripeto che le truppe ex sovietiche che arrivano a Kiev sarebbero un elemento totalmente destabilizzante per l’Europa e per il mondo. E porterebbero inevitabilmente a uno scontro con altre nazioni che non accetterebbero i carri armati russi al confine”.

07:15 Forze russe attaccano sei aree territorio di Sumy

Le forze russe hanno attaccato sei comunità nel territorio di Sumy. Lo ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy. Sono state registrate più di 22 esplosioni. Le comunità prese di mira sono Khotin, Yunakivka, Bilopillia, Krasnopillia, Velyka Pysarivka ed Esman. Per tutta la giornata, la Russia ha attaccato le comunità di confine con mortai, artiglieria, mine e droni. Non sono state segnalate vittime. Nelle prime ore del 6 maggio, l’amministrazione militare di Sumy ha riferito che le forze russe avevano effettuato attacchi con droni sulle infrastrutture energetiche della regione, provocando parziali blackout nell’area. Il terrtorio di Sumy si trova lungo il confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia. I residenti delle comunità di confine vulnerabili subiscono attacchi quotidiani lanciati dalle vicine forze russe. Gli attacchi russi contro la regione sono diventati sempre più distruttivi nelle ultime settimane, uccidendo e ferendo civili.

07:00 Attacco russo con droni a Sumy, danni a rete elettrica

Le forze russe hanno lanciato un attacco con droni nell’oblast di Sumy nella notte del 6 maggio, prendendo di mira le infrastrutture energetiche della regione, ha riferito l’amministrazione militare dell’oblast di Sumy. L’aeronautica militare Ucraina ha annunciato l’attacco intorno a mezzanotte, ora locale. Subito dopo, i media locali hanno riferito che l’elettricità e l’acqua corrente erano mancate in alcune parti dell’Oblast.Nel giro di un’ora, l’amministrazione militare di Sumy ha annunciato che la Russia aveva effettuato attacchi aerei sugli impianti energetici dell’oblast di Sumy e che erano in corso i lavori di ripristino. I funzionari locali hanno riferito che le infrastrutture critiche, tra cui l’approvvigionamento idrico e gli ospedali, sarebbero state trasferite all’energia di riserva. Più o meno nello stesso periodo, i media locali di Kharkiv hanno riferito che la corrente era venuta a mancare in alcuni quartieri della città.

