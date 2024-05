Rimosse le barricate è iniziato lo sgombero degli studenti in protesta

La polizia ha preso il controllo del campus dell’Università della California di Los Angeles (Ucla), occupato da giorni da un sit-in di manifestanti pro-Palestina. Nelle immagini dall’alto si vedono gli agenti abbattere tettoie e tende, sgomberando in pochi minuti tutto l’accampamento. Identificati i manifestanti che sono stati caricati sugli autobus. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata