Centinaia di manifestanti filo-palestinesi restano dietro le barricate erette nel campus dell’Ucla nonostante l’ordine della polizia di andarsene. Gli agenti sono pronti a entrare nella cittadella universitaria. La polizia ha iniziato ad arrivare in gran numero nel tardo pomeriggio di ieri, e autobus vuoti sono stati parcheggiati vicino all’Università della California, a Los Angeles: saranno utilizzati per portare via i manifestanti che non rispetteranno l’ordine di sgombero.

