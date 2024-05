Il segretario di Stato Usa si è fermato a parlare davanti a un hotel di Tel Aviv

Riportare a casa gli ostaggi, rapiti da Hamas il 7 ottobre “è al centro di tutto quello che stiamo cercando di fare“. Lo ha detto il Segretario di Stato Usa Antony Blinken rivolgendosi ad alcuni familiari degli ostaggi che si sono radunati davanti a un hotel di Tel Aviv. Blinken è nella regione per cercare di spingere Israele e Hamas ad accettare un accordo sul cessate il fuoco che potrebbe mettere una pausa nella guerra che dura da quasi sette mesi e liberare alcuni degli ostaggi rimasti. Un accordo di cui si sta parlando vedrebbe il rilascio di 33 ostaggi in una prima fase della durata di sei settimane, in cambio del rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi

