Il blitz contro i miliziani Isis che avevano preso in ostaggio gli agenti

(LaPresse) Le forze speciali russe entrano nel carcere di Rostov per un raid contro i miliziani dell’Isis che avevano preso in ostaggio due guardie carcerarie. I jihadisti sono stati tutti uccisi e i sequestrati sarebbero stati tutti liberati, riferisce il Servizio penitenziario federale russo. Secondo l’Agenzia Ria Novosti, uno dei due ostaggi era il direttore del carcere. A prenderli in ostaggio cinque uomini che si erano detti sostenitori dell’Isis. Come confermato dalla Tass, i reclusi nel centro di detenzione pre-processuale di Rostov-sul-Don erano accusati di crimini legati al terrorismo.

