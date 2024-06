L'Idf ha annunciato una pausa tattica delle operazioni nel sud della Striscia

(LaPresse) Numerosi camion di aiuti umanitari passano dal valico di Kerem Shalom in Israele per entrare a Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” nella sua offensiva nel sud della Striscia per consentire la consegna di maggiori quantità di aiuti umanitari. L’esercito ha dichiarato che la pausa inizia nell’area di Rafah alle 8 e rimarrà in vigore fino alle 19, ed è cominciata domenica. Le pause avranno luogo ogni giorno fino a nuovo avviso. “Questa decisione – ha spiegato l’esercito – ha lo scopo di permettere ai camion degli aiuti di raggiungere il vicino valico di Kerem Shalom, controllato da Israele, principale punto di ingresso per gli aiuti in arrivo, e di viaggiare in sicurezza verso l’autostrada Salah a-Din”, una delle principali strade nord-sud, per consegnare i rifornimenti ad altre parti di Gaza. L’esercito ha dichiarato che la pausa è stata coordinata con le Nazioni Unite e le agenzie internazionali per gli aiuti. L’ufficio del primo ministro Netanyahu ha fatto sapere che quando il premier israeliano “ha sentito domenica mattina la notizia di una pausa umanitaria nei combattimenti per 11 ore al giorno, ha detto al suo segretario militare che ciò era inaccettabile. Dopo che la situazione è stata chiarita, è stata trasmessa al primo ministro che non vi è alcun cambiamento nella politica dell’Idf e che i combattimenti a Rafah continueranno come previsto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata