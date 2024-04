Le trattative tra l'università e i leader della protesta pro-Gaza sono in un "vicolo cieco"

Le autorità della Columbia University hanno intimato agli studenti filo-palestinesi di sgomberare entro le 14 (le 20 in Italia) l’accampamento allestito nel campus dell’ateneo, pena la sospensione. Le trattative tra l’università e i leader della protesta sono in un “vicolo cieco”, si legge nel documento della Columbia.

Se gli studenti “se ne andranno volontariamente entro le 14” e si faranno identificare davanti a un funzionario universitario, firmando un modulo in cui si impegnano a rispettare le politiche universitarie fino a giugno 2025 o “la data del conferimento della laurea”, “avranno diritto a completare il semestre in regola (e non saranno sospesi) purché si rispetti tale impegno”, si legge nel documento. Altrimenti “non si avrà diritto a completare il semestre in regola“.

