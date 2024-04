Quasi 900 studenti arrestati in 10 giorni

Negli Stati Uniti proseguono le proteste che stanno agitando i campus universitari contro la guerra a Gaza. Alla Columbia University di New York la polizia non è riuscita a sgomberare l’accampamento allestito nel campus, nonostante abbia arrestato oltre cento studenti. Circa 275 persone sono state arrestate sabato 27 aprile nei campus dell’Università dell’Indiana a Bloomington, dell’Arizona State University e della Washington University di St. Louis, portando il numero di arresti a livello nazionale a quasi 900 dal 18 aprile. Gli studenti, che chiedono agli atenei di tagliare i legami finanziari con Israele, promettono che continueranno le proteste, mentre alcune università si sono mosse per chiudere gli accampamenti dopo le segnalazioni di attività antisemita tra i manifestanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata