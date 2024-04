Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino

Il presidente cinese, Xi Jinping, sarà in visita in Francia, Serbia e Ungheria dal 5 al 10 maggio. Lo scrive sul suo profilo X la portavoce del ministero cinese degli Esteri Hua Chunying. “Su invito del presidente francese, Emmanuel Macron, del presidente serbo, Aleksandar Vucic, e del presidente ungherese Tamàs Sulyok e del primo Ministro Viktor Orban, il presidente Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Francia, Serbia e Ungheria dal 5 al 10 maggio”, riferisce Chunying.

At the invitation of President Emmanuel Macron of the Republic of France, President Aleksandar Vučić of the Republic of Serbia and President Tamás Sulyok and Prime Minister Viktor Orbán of Hungary, President Xi Jinping will pay state visits to France, Serbia and Hungary from May…

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 29, 2024