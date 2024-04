Vertice tra il presidente cinese e il Segretario di Stato americano

Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la visita dell’esponente del’amministrazione Biden a Pechino. Il faccia a faccia tra i due era stato annunciato dal ministro cinese della Pubblica Sicurezza Wang Xiaohong, dopo l’incontro con lo stesso Blinken e successivamente confermato da un funzionario del dipartimento di Stato. Dopo l’incontro, Blinken ha spiegato in conferenza stampa di aver esortato la Cina a scoraggiare l’Iran e altri Paesi per ridurre le tensioni in Mediorente, aggiungendo che Washington porterà avanti “discussioni ad alto livello” con la Cina su questi argomenti.

