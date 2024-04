Una delegazione egiziana è attesa nello Stato ebraico per colloqui su ostaggi

IN AGGIORNAMENTO L’esercito israeliano si sta preparando all’offensiva nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. La Brigata Nahal è stata ritirata per concentrarsi con il resto della 162esima divisione sull’operazione ormai definita come imminente, nonostante sia osteggiata da tutti i Paesi alleati di Israele. Decine di carri armati e veicoli blindati sono stati ammassati vicino al valico israeliano di Kerem Shalom, al confine con il sud dell’enclave palestinese, a pochi chilometri da Rafah. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi, 26 aprile.

10:36 Bbc: morta bimba estratta da grembo madre uccisa in raid

Non ce l’avrebbe fatta la piccola Sabreen al-Sakani, la neonata che gli operatori sanitari avevano provato a salvare effettuando un parto cesareo d’urgenza sul corpo della madre Sabreen Jouda, rimasta uccisa in un raid israeliano su Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta la Bbc, spiegando che i medici avevano provato a rianimare la bimba utilizzando una pompa a mano per spingere l’aria nei suoi polmoni. La piccola, tuttavia, non sarebbe sopravvissuta ed è stata sepolta accanto alla madre.

La mamma di Sabreen era incinta da sette mesi e mezzo quando l’attacco israeliano ha colpito la casa dove si trovava la famiglia al-Sakani, provocando la morte del padre Shkuri e della sorella maggiore di Sabreen, di appena tre anni. La donna aveva riportato gravi ferite a seguito del bombardamento, poi risultate fatali. Quando la mamma è arrivata in ospedale, la piccola era ancora viva, da lì la decisione di effettuare il cesareo. Nonostante le sue condizioni fossero considerate critiche la neonata sembrava essersi stabilizzata ed era stata messa in incubatrice. Alla nascita pesava solo 1,4 kg e soffriva di gravi difficoltà respiratorie, dovute secondo i medici al fatto che era nata prematura.

08:28 Delegazione Egitto attesa in Israele per colloqui su ostaggi

Una delegazione egiziana, guidata dal capo della direzione dell’intelligence del Cairo Abbas Kamel, sarebbe attesa oggi in Israele per proseguire i colloqui per raggiungere un accordo per un cessate il fuoco temporaneo a Gaza in cambio del rilascio di ostaggi. Lo riporta il quotidiano del Qatar Al-Arabi Al-Jadid, citato da The Times of Israel. Kamel dovrebbe incontrare il capo del Mossad, David Barnea, e il consigliere israeliano per la sicurezza nazionale Tzachi Hanegbi. Stando a un funzionario, sentito dal quotidiano del Qatar, l’Egitto starebbe lavorando a un accordo che scongiuri l’operazione israeliana di terra a Rafah, nel sud di Gaza, considerata da Tel Aviv l’ultima importante roccaforte di Hamas.

08:20 Idf colpisce siti Hezbollah in Libano

Nella notte aerei da combattimento israeliani hanno colpito le infrastrutture di Hezbollah a Kfarchouba e a Markaba, nel sud del Libano. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Si tratta di una risposta al lancio, da parte di Hezbollah, di due missili anticarro verso la zona del Monte Dov. Le truppe di Tel Aviv affermano anche di aver bombardato con l’artiglieria e con i carri armati i siti da cui sono stati effettuati i lanci mentre a Chebaa un lanciarazzi è stato colpito da un tank.

