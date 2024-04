Fuori programma musicale per il segretario di Stato Usa nel viaggio in Cina

Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken durante la recente visita in Cina ha trovato il tempo anche di andare in un negozio di dischi a Pechino. E’ stato lo stesso Blinken a postare il video: “Nel mio viaggio in Cina ho trovato qualche minuto per visitare un negozio di dischi, parlare di musica e prendere un paio di Lp (Rock cinese e Taylor Swift), scrive su X. “E’ quello che mi piace della musica, ti mette in contatto con persone e culture ovunque tu vada”, ha aggiunto il capo della diplomazia di Washington. Blinken, grande appassionato di musica, suona anche la chitarra e lo scorso ottobre a un evento del Dipartimento di stato si è esibito suonando e cantando il classico blues di Muddy Waters ‘Hoochie Coochie Man’.

