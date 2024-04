Il crollo nella notte, tra le 2 e le 3 del mattino

Le pale del celebre Moulin Rouge sono crollate. La struttura metallica del famosissimo cabaret parigino, situato in Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement, nella capitale francese, è crollata nella notte, tra le 2 e le 3 del mattino. Spazzate via anche le prime tre lettere del cartello “MOU”. L’incidente non ha causato feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata