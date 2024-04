Spazzate via anche le prime tre lettere del cartello, “MOU”

Le pale del celebre Moulin Rouge sono crollate. La struttura metallica del famosissimo cabaret di Parigi, situato in Boulevard de Clichy nel 18° arrondissement, nella capitale francese, è crollata nella notte, tra le 2 e le 3 del mattino, come informano i vigili del fuoco secondo quanto riporta Le Parisien. In questa caduta di una decina di metri sono state spazzate via anche le prime tre lettere del cartello, “MOU”.

Secondo i pompieri- riferisce Le Parisien- l’edificio non è a rischio di crollo e l’area è sicura. Nei video che circolano sui social si vedono le quattro ali del ‘Moulin rouge’ ancora collegate tra loro, attorcigliate e distese sul marciapiede. La struttura è stata poi spostata e addossata alla facciata dell’edificio, posta sotto teloni verdi e circondata da barriere di sicurezza.

