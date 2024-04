Il presidente francese ha espresso la sua fiducia nella capacità di far fronte alla minaccia terroristica durante le Olimpiadi

Parlando a Saint-Denis a margine dell’inaugurazione del centro acquatico per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di non avere “alcun dubbio” che la Russia prenderà di mira in qualche modo i Giochi Olimpici di Parigi. Macron ha parlato in maniera specifica di “termini informatici” paventando possibili attacchi hacker.

L’inquilino dell’Eliseo ha espresso la sua fiducia nella capacità della Francia di far fronte alla minaccia terroristica durante le Olimpiadi. “Dobbiamo avere ambizione e lo facciamo essendo professionali e organizzati ovvero pianificando, organizzandoci e facendo una valutazione in tempo reale”, le sue parole riportate dai media francesi.

Effettuare la cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 lungo la Senna “è lo scenario preferito, quello che stiamo preparando, che vogliamo e stiamo pianificando con tutti gli organizzatori e i cui dettagli saranno svelati a tempo debito” aggiunge Macron. “Se la minaccia dovesse evolversi, se consideriamo che le circostanze lo richiedessero, abbiamo scenari di riserva“.

Macron: “Ridicole parole Russia su ruolo Kiev e Parigi in attacco”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha definito “ridicole” le affermazioni del ministro della Difesa russo Sergey Shoigu secondo cui l’Ucraina e la Francia potrebbero avere avuto un ruolo nell’attacco del mese scorso alla sala concerti di Mosca. Le parole di Macron sono arrivate un giorno dopo una rara telefonata vra i ministri della Difesa francese e russo che ha portato a dichiarazioni divergenti dalle due parti: un comunicato del ministero della Difesa russo ha riferito che Shoigu ha detto al suo omologo francese Sébastien Lecornu, a proposito dell’attacco di Mosca, che “il regime di Kiev non fa nulla senza l’approvazione dei suoi responsabili occidentali” e “speriamo che i servizi speciali francesi non siano coinvolti”.

Queste dichiarazioni “sono state davvero barocche e minacciose, il che non è una novità”, ha risposto Macron oggi, mentre parlava con i giornalisti a margine dell’inaugurazione di una piscina costruita per le Olimpiadi di Parigi in un sobborgo settentrionale di Parigi. “In altre parole, è ridicolo”, ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo. E ancora: “Non ha senso e non corrisponde alla realtà” dire che la Francia “potrebbe essere dietro (l’attacco di Mosca ndr.) e che gli ucraini sono dietro ma è una manipolazione delle informazioni, che fa parte dell’arsenale bellico della Russia di oggi”. Nel riferire la notizia della telefonata di mercoledì fra Lecornu e Shoigu, il ministero della Difesa francese ha dichiarato che il ministro francese ha condannato fermamente l’attacco del 22 marzo alla sala concerti alla periferia di Mosca. Lecornu “ha confermato che la Francia non dispone di informazioni che colleghino questo attacco all’Ucraina”, ha aggiunto il ministero, aggiungendo che il titolare del dicastero ha condannato la guerra della Russia in Ucraina e ha detto che la Francia continuerà a sostenere Kyiv “per tutto il tempo e con l’intensità necessaria”. Secondo il comunicato russo, Shoigu ha messo in guardia la Francia dalla possibilità di dispiegare truppe in Ucraina in futuro, un’opzione che non è stata esclusa da Macron.

La telefonata fra Lecornu e Shoigu ha segnato il primo contatto di questo tipo tra i ministri della Difesa russo e francese da ottobre 2022. Un contatto che secondo quanto detto da Macron oggi è stato spinto dalla volontà della Francia di condividere “informazioni utili” sull’attacco di Mosca nell’ambito di un “lavoro congiunto con tutti coloro che sono colpiti dal terrorismo”. Il presidente russo Vladimir Putin e i suoi funzionari hanno cercato di collegare l’Ucraina e l’Occidente all’attacco, nonostante la feroce smentita di Kiev, la rivendicazione di responsabilità da parte della branca afghana dell’Isis e l’avvertimento anticipato lanciato dagli Stati Uniti a Mosca su un attacco imminente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata