Orban: "Occidente a un passo dall'invio di truppe"". L'appello di Kuleba a ministri Ue: "È il momento di agire"

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Ucraina è giunta al giorno 789. L’allarme di Orban: “L’Occidente è a un passo dall’inviare le truppe in Ucraina”. La Camera Usa approva un pacchetto di aiuti per Ucraina.

Cremlino, nuovo pacchetto aiuti Usa non cambierà situazione

Il nuovo pacchetto di aiuti americani all’Ucraina non cambierà la situazione sul campo di battaglia, ma porterà ad un aumento del numero dei morti ucraini. Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov. “Fondamentalmente, questo non cambierà la situazione sul campo di battaglia – ha spiegato – naturalmente, i soldi stanziati e le armi che verranno fornite con questi soldi non porteranno ad un cambiamento in questa dinamica, porteranno a nuove vittime tra gli ucraini. L’Ucraina subirà grandi perdite”.

Kuleba a ministri Ue: “È il momento di agire, non di discutere”

“Possiamo prevenire gli scenari peggiori se agiamo insieme e senza paura. Oggi abbiamo bisogno di decisioni concrete e coraggiose per fornire all’Ucraina altri sistemi Patriot e Samp/T, missili, artiglieria e munizioni e altre armi ed equipaggiamenti il prima possibile. Ora che siete tutti qui al tavolo, è il momento di agire, non di discutere“. È quanto ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervenendo in videocollegamento al Consiglio Ue Esteri-Difesa che si svolge a Lussemburgo. All’incontro ha preso parte online anche il ministro ucraino della Difesa, Rustem Umerov. Kuleba e Umerov hanno anche espresso gratitudine ai ministri Ue per tutto il sostegno militare e di altro tipo fornito a Kiev dall’inizio della guerra, sottolinea il ministero degli Esteri ucraino.

“Accogliamo tutti con favore la decisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di fornire un forte pacchetto di sostegno all’Ucraina. Ma noi in Europa non possiamo e non dobbiamo rilassarci. Innanzitutto, la difesa dell’Europa è prima di tutto una questione che riguarda noi europei. In secondo luogo, nei 6 mesi di discussioni negli Stati Uniti, l’Europa ha dimostrato una vera leadership e la capacità di agire. Vi sono grato per questo. Dobbiamo ricordare questo sentimento e continuare questo movimento in avanti dell’Europa”, ha detto Kuleba. “L’unico modo per impedire a Putin di scatenare una guerra più grande in Europa è infliggere perdite dolorose alle forze di occupazione russe sul territorio dell’Ucraina. Solo infliggendo a Putin una sconfitta sul nostro territorio possiamo costringerlo ad abbandonare i suoi piani aggressivi nei confronti della Moldavia, della Polonia, degli Stati baltici, della Finlandia e di altri Paesi europei”, ha concluso.

Budanov: “Difficoltà da metà maggio ma non ci sarà Armageddon”

L’Ucraina non perderà la guerra e “non ci sarà l’Armageddon”. È quanto ha detto il capo dell’intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, in un’intervista a Bbc Ucraina, aggiungendo che “come sempre ci inventeremo qualcosa all’ultimo momento”. “A nostro avviso la situazione sarà piuttosto difficile nel prossimo futuro. Ma non è catastrofica, anche questo va capito. Non ci sarà l’Armageddon, come molti iniziano a dire. Ma ci saranno problemi a partire da metà maggio”, ha dichiarato Budanov, secondo quanto riporta Unian.

Abbattuti sei droni russi nella regione di Odessa

La Russia nella scorsa notte ha attaccato l’Ucraina con sette droni Shahed e tre missili di difesa aerea S-300/S-400: le forze di difesa Ucraina hanno distrutto cinque droni d’attacco e uno tattico Orlan-10. Lo ha annunciato su Telegram il comandante dell’aeronautica militare Ucraina Mykola Oleshchuk. Tutti i droni sono stati abbattuti nella regione di Odessa.

