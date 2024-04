Avranno come oggetto anche le consegne in Medioriente e nella regione del Mar Rosso

Raggiunto un accordo politico nel Consiglio affari esteri dell’Unione Europea per estendere anche alle consegne in Medioriente e nella regione del Mar Rosso il regime di sanzioni nei confronti dell’Iran per la fornitura di droni alla Russia. Ad annunciarlo è stato l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, in conferenza stampa a Lussemburgo. “Abbiamo raggiunto un accordo politico per ampliare ed espandere il regime esistente di sanzioni all’Iran per il trasferimento dei droni alla Russia. Ciò includerà i missili e l’area geografica di questo quadro coprirà le consegne di droni e missili non solo in Russia, ma in tutta la regione del Medioriente e del Mar Rosso“, ha detto Borrell.

