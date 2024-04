La guida suprema: "Le discussioni della controparte su quanti missili hanno colpito il bersaglio e quanti no, sono di secondaria importanza"

L’ayatollah Ali Khamenei ha parlato in seguito al botta e riposta di attacchi aerei tra Iran e Israele. La guida suprema ha affrontato l’argomento davanti agli alti vertici militari. “Le discussioni della controparte su quanti missili sono stati lanciati, quanti hanno colpito il bersaglio e quanti no, sono di secondaria importanza. La questione principale è l’emergere della Nazione iraniana e della volontà dell’esercito in un’importante arena internazionale”, ha detto Khamenei da Teheran. L’offensiva verso lo Stato ebraico è stata una rappresaglia per l’attacco subìto in precedenza dalle forze di Tel Aviv che avevano colpito l’ambasciata iraniana a Damasco, in Siria.

