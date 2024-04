In migliaia hanno portato le loro offerte alla madre Terra

Centinaia di indigeni e non solo hanno partecipato a Città del Messico a una suggestiva cerimonia in occasione della Giornata della Terra per portare le proprie offerte alla madre Terra. Con maschere e abiti della cultura indigena si sono lasciati andare in balli e canti e in un coloratissimo corteo al quale hanno partecipato anche tanti turisti. La cerimonia di domenica è iniziata con una danza in onore di Tlaloc, il dio della pioggia. La Giornata della Terra si celebra ogni anno il 22 aprile e la campagna globale di quest’anno si concentra sulla fine dell’uso della plastica.

