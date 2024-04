Decine di persone si sono radunate per ricordate le persone aggredite a coltellate in un centro commerciale della città

Decine di persone si sono radunate a Sydney, in Australia, per ricordare le vittime dell’attentato dello scorso 13 aprile in un centro commerciale della città australiana. Un uomo ha accoltellato a morte sei persone e ne ha ferite più di una dozzina. L’aggressore, Joel Cauchi, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un agente di polizia. Alla veglia di preghiera che si è svolta in un parco, applausi e candele accese.

