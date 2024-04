E' successo al Westfield a Bondi Junctionnella, nella zona est della città

Più persone sarebbero state accoltellate nel centro commerciale Westfield Bondi Junctionnella di Sydney. L’edificio, nella zona est della metropoli australiana, è stato evacuato dalla polizia che è intervenuta dopo diverse segnalazioni. Le forze dell’ordine hanno quindi sparato e ucciso un aggressore e ne starebbero cercando un secondo.

Il bilancio momentaneo è di sei morti: alcuni testimoni, citati dal Guardian, hanno riferito che tra i feriti ci sarebbero anche una madre con il figlio di nove mesi. Il piccolo sarebbe già stato portato in ospedale dove sta ricevendo le cure.

In diversi video si vedono molte ambulanze e auto della polizia. Il testimone Roi Huberman ha raccontato all’emittente Abc di essersi rifugiato in un negozio e di aver visto la gente lasciare la struttura in lacrime.

