Nastro nero proiettato sulle vele del teatro per le sei vittime dell'accoltellamento

Un nastro nero è stato proiettato sulle vele della Sydney Opera House come parte di uno spettacolo di luci per rendere omaggio alle sei vittime dell’accoltellamento nel centro commerciale di Sydney, avvenuto sabato 13 aprile. Le bandiere sugli edifici governativi in tutta l’Australia sono state poste a mezz’asta nel un giorno di lutto nazionale proclamato per onorare le vittime. La polizia australiana sta ancora cercando il movente per cui l’assalitore solitario, Joel Cauchi, abbia pugnalato a morte sei persone nell’affollato centro commerciale Westfield Bondi Junction e ha ferito più di una dozzina di altre persone, prendendo di mira le donne ed evitando gli uomini. La polizia ha escluso il terrorismo e ha affermato che il quarantenne aveva precedenti di malattie mentali.

