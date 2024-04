Il premier dello Stato ebraico: "E' l'unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la vittoria"

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che nei prossimi giorni aumenterà la pressione militare e politica su Hamas. “E’ l’unico modo per liberare i nostri ostaggi e ottenere la nostra vittoria”, ha detto il leader dello Stato ebraico da Gerusalemme. “Difenderò ferocemente l’Idf, il nostro esercito e i nostri combattenti. Se qualcuno pensa di poter imporre sanzioni a un’unità dell’Idf, lo combatterò con tutte le mie forze. Come i nostri soldati sono uniti per proteggerci sul campo di battaglia, noi siamo uniti per proteggerli sul campo politico. Insieme combatteremo e, con l’aiuto di Dio, insieme vinceremo”, ha aggiunto.

