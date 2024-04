Migliaia di persone in piazza a Tel Aviv per chiedere rilascio ostaggi

Migliaia di persone sono scese nuovamente in piazza a Tel Aviv contro il governo israeliano del primo ministro Benjamin Netanyahu, chiedendo un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza. Alla manifestazione erano presenti anche i parenti degli ostaggi rapiti da Hamas lo scorso 7 ottobre e dei quali non si conosce la sorte. La frustrazione serpeggia tra i cittadini in Israele, e i manifestanti antigovernativi hanno nuovamente invocato le elezioni, criticando il modo in cui il governo ha gestito la guerra contro Hamas e i negoziati per il rilascio degli ostaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata