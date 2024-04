Non ancora chiare le cause dell'incidente

Due elicotteri della Marina giapponese che trasportavano otto membri dell’equipaggio si sono schiantati nell’Oceano Pacifico a sud di Tokyo durante un volo di addestramento notturno dopo una possibile collisione tra loro. Un membro dell’equipaggio che era stato recuperato dalle acque è stato successivamente dichiarato morto, mentre i soccorritori ne cercavano altri sette che erano ancora dispersi.

I due elicotteri SH-60K della Forza di autodifesa marittima trasportavano quattro membri ciascuno e hanno perso i contatti sabato sera vicino all’isola di Torishima, a circa 600 chilometri a sud di Tokyo. La causa dell’incidente non è stata ancora chiarita, ma i funzionari ritengono che i due elicotteri siano “altamente probabili” in collisione tra loro prima di schiantarsi in acqua. Il Ministero della Difesa nipponico sospenderà per ora i voli di addestramento per tutti gli SH-60.

