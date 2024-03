Tratti in salvo sei membri dell'equipaggio ma ci sarebbero 5 dispersi

Una petroliera sudcoreana si è ribaltata al largo di un’isola del Giappone sudoccidentale per cause ancora da accertare. La guardia costiera giapponese ha dichiarato di aver tratto in salvo sei membri dell’equipaggio e di essere alla ricerca di cinque dispersi. Le autorità hanno dichiarato di aver ricevuto una richiesta di soccorso dalla petroliera Keoyoung Sun, che si stava inclinando e si stava rifugiando vicino all’isola giapponese di Mutsure. La televisione NHK ha riferito che nell’equipaggio c’erano un cinese, due sudcoreani e otto indonesiani.

