"Sono grato", scrive su 'X' il presidente ucraino Zelensky

La Camera degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 61 miliardi di dollari. “Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Il vitale disegno di legge sugli aiuti degli Stati Uniti approvato oggi dalla Camera impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite e aiuterà entrambe le nostre nazioni a diventare più forti”. Lo ha scritto su ‘X’ il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l’America contribuirà a proteggerle – ha aggiunto – ci auguriamo che i progetti di legge vengano sostenuti al Senato e inviati alla scrivania del presidente Biden. Grazie, America!”.

Stoltenberg: “Con nuovo pacchetto aiuti Usa tutti più sicuri”

“Sono lieto che la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti abbia approvato un nuovo importante pacchetto di aiuti all’Ucraina”. Lo ha scritto su X il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “L’Ucraina sta usando le armi fornite dagli alleati della Nato per distruggere le capacità di combattimento russe. Questo ci rende tutti più sicuri, in Europa e in Nord America”, ha aggiunto.

Michel: “Pacchetto aiuti Usa manda messaggio chiaro a Cremlino”

“Accolgo con favore il voto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che ha approvato il pacchetto di aiuti all’Ucraina, atteso da tempo, per un valore di 60 miliardi di dollari. Questo manda un chiaro messaggio al Cremlino: chi crede nella libertà e nella Carta delle Nazioni Unite continuerà a sostenere l’Ucraina e il suo popolo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Von der Leyen: “Bene aiuti Usa, Kiev merita tutto sostegno possibile”

“Accolgo con favore il voto estremamente positivo della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. L’Ucraina merita tutto il sostegno possibile contro la Russia”. Lo ha scritto su X la presidente della Commissione europea Usrula Von der Leyen. “Ora chiediamo al Senato degli Stati Uniti di votare il più rapidamente possibile poiché sono in gioco delle vite umane”, ha aggiunto.

Cremlino: “Aiuti Usa causeranno ancora più morti”

L’approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina “arricchirà ulteriormente gli Stati Uniti d’America e rovinerà ulteriormente l’Ucraina, causando la morte di più ucraini per colpa del regime di Kiev”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

