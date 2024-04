Putin si siederà attorno a un tavolo soltanto se vedrà che è impossibile sconfiggere Kiev", ha aggiunto il vicepremier

“Aspettiamo le riunioni del Congresso, credo che non sia ancora certo se approvano un pacchetto, se approvano per parti separate. Aspettiamo fiduciosi, è una questione di ore, ma io mi auguro che gli Stati Uniti diano un altro segno di attenzione per difendere l’indipendenza e la libertà dell’Ucraina“. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sul possibile sblocco degli aiuti all’Ucraina da parte degli Stati Uniti, parlando al termine del secondo giorno di lavoro della ministeriale degli Esteri del G7 a Capri.

“È un passaggio fondamentale per andare verso la pace – ha aggiunto Tajani -, perché Putin si siederà attorno a un tavolo soltanto se vedrà che è impossibile sconfiggere l’Ucraina, e l’impossibilità dipende dagli aiuti che noi gli diamo. L’Italia ha fatto tutta la sua parte anche per quanto riguarda la ricostruzione, siamo impegnati soprattutto per gli aspetti energetici. Già l’anno scorso abbiamo dato 100 tonnellate di materiale tecnico per la ricostruzione delle reti energetiche e continueremo a lavorare anche in questa direzione perché l’aspetto energetico non è secondario”.

