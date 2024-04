In centinaia in piazza a Tenerife per la manifestazione promossa da diversi gruppi ambientalisti

A Tenerife le proteste contro quello che i residenti delle Canarie hanno definito un modello turistico “insostenibile”. Gli organizzatori della protesta, appartenenti al gruppo “The Canaries Have Had Enough“, affermano che l’industria del turismo ha reso la vita insostenibile dal punto di vista ambientale per gli abitanti del luogo. In centinaia alla manifestazione promossa da diversi gruppi ambientalisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata