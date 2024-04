Dimostrazione nella capitale dell'Iran dopo il raid a Ishafan

Dimostranti con bandiere della Repubblica Islamica sono scesi in piazza venerdì a Tehran dopo il raid con droni attribuito a Israele contro una base militare a Ishafan, in Iran. “Morte a Israele e ai sionisti”, tra gli slogan urlati dalla folla. Il regime degli Ayatollah ha fatto sapere di aver intercettato i droni e che l’attacco non ha provocato danni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata