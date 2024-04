Seconda giornata di lavori a Capri dei ministri degli Esteri

Seconda giornata del G7 dei ministri degli Esteri a Capri. “Sosteniamo Israele ma vogliamo una de-escalation in Medioriente“, ha ribadito il ministro Tajani aprendo i lavori. “Affronteremo come sanzionare l’Iran per l’attacco con centinaia di missili contro Israele, dovremo affrontare anche la situazione che riguarda il traffico marittimo attraverso Suez e il mar Rosso, il traffico mercantile minacciato dagli Houthi, e il tema dell’Ucraina che è fondamentale per noi”, ha aggiunto il capo della Farnesina.

