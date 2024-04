Attacco di Israele a Rafah, 7 morti tra cui 3 bambini

IN AGGIORNAMENTO. La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 195. Sette civili, tra cui tre bambini, sono stati uccisi in raid israeliani su Rafah, nel sud della Striscia. Per Hamas l’attacco iraniano con droni, neutralizzato da Iron Dome e jet alleati, è “una reazione legittima al raid israeliano sul consolato”.

Vertice Ue: “Porre fine a crisi e cessate il fuoco immediato”

“Il Consiglio europeo ricorda le sue conclusioni del marzo 2024 in tutti i loro elementi e ribadisce il suo impegno a collaborare con i partner per porre fine senza indugio alla crisi a Gaza e attuare la risoluzione 2728 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche attraverso il raggiungimento di un cessate il fuoco immediato e la risoluzione incondizionata il rilascio di tutti gli ostaggi, nonché la fornitura di un accesso completo, rapido, sicuro e senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala per i palestinesi bisognosi. L’Unione europea resta fermamente impegnata a favore di una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati”. È quanto si legge nelle conclusioni sul Medioriente appena adottate dal Consiglio europeo.

Vertice Ue: “Nuove sanzioni a Iran su droni e missili”

“Il Consiglio europeo condanna fermamente e inequivocabilmente l’attacco iraniano a Israele e ribadisce la sua piena solidarietà al popolo di Israele e il suo impegno a favore della sicurezza di Israele e della stabilità regionale. Il Consiglio europeo invita l’Iran e i suoi delegati a cessare tutti gli attacchi ed esorta tutte le parti a dar prova della massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa aumentare le tensioni nella regione. L’Unione Europea adotterà ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran, in particolare in relazione ai veicoli aerei senza pilota (UAV) e ai missili.L’Unione europea resta pienamente impegnata a contribuire alla riduzione della tensione e alla sicurezza nella regione”. E’ quanto si legge nelle conclusioni sul Medioriente appena adottate dal Consiglio europeo.

Attacco Israele a Rafah: “7 morti tra cui 3 bambini”

Sette civili, tra cui una donna e tre bambini, sono stati uccisi in raid aerei israeliani contro un sito e una struttura residenziale nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui la struttura residenziale ospitava sfollati.

