Il ministro al vertice di Capri: "Non può prevalere legge del più forte"

La guerra tra Russia e Ucraina e tra i temi al centro del G7 in corso a Capri. “Noi vogliamo continuare ad aiutare l’Ucraina perché vogliamo che si rispetti il diritto internazionale, vogliamo che nessuno nel mondo possa pensare che prevale la legge del più forte in spregio alle regole”, ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri prendendo la parola nel corso della cerimonia di accoglienza delle delegazioni alla riunione del Gruppo dei Sette. “Lo facciamo perché vogliamo la pace. Quando aiutiamo Kiev lo facciamo perché riteniamo che sia indispensabile che non ci sia una sconfitta dell’Ucraina, che non è prodromica a un accordo di pace. La sconfitta è una sconfitta. Aiutiamo l’Ucraina perché si possa costruire una pace giusta con l’indipendenza di quel territorio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata