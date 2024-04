Il ministro degli Esteri: "Saremo protagonisti per un percorso di pace, anche come presidenti del G7 in questo anno"

In Medioriente “l’obiettivo resta quello di due popoli due Stati, la nostra stella polare, ce la metteremo tutta e l’Italia sarà protagonista per un percorso di pace, anche come presidente del G7 in questo anno”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia.

“Ho ribadito anche la nostra condanna per l’attacco a Israele da parte dell’Iran, ma ho ribadito anche che l’Ue, di cui facciamo parte, ha condannato l’attacco israeliano alla sede consolare dell’Iran in Siria” ha annunciato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un video condiviso sul suo profilo X ufficiale, dopo aver ricevuto alla Farnesina i rappresentanti della Lega degli Stati Arabi e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica.

“L’Italia continua a lavorare per la pace”, ha aggiunto Tajani, “ho ascoltato le richieste da parte di tutti gli ambasciatori, riferirò la loro posizione sia all’Ue, durante la riunione di oggi pomeriggio dei ministri degli Esteri, sia al G7 degli Esteri che presiederò a partire da domani a Capri”.

Prima del G7 Esteri di Capri ho voluto incontrare ambasciatori arabi e islamici per dialogo e confronto su crisi mediorientale. Governo italiano continua a lavorare per de-escalation e per favorire una soluzione “due popoli due Stati”, chiave per stabilità regione. pic.twitter.com/e1EiQM8BHf — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 16, 2024

“Ho avuto un lungo incontro, qui al ministero degli Esteri, con tutti gli ambasciatori dei Paesi arabi e islamici del mondo, ho ribadito loro l’impegno dell’Italia per costruire la pace” ha aggiunto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un video condiviso sul suo profilo X ufficiale, dopo aver ricevuto alla Farnesina i rappresentanti della Lega degli Stati Arabi e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica.

Tajani ha assicurato anche “l’impegno dell’Italia per dar vita a una strategia che porti alla creazione di uno Stato palestinese che possa vivere a fianco di Israele in pace, per il cessate il fuoco e a favore della liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas, ma anche per portare aiuti alla popolazione civile palestinese che sta vivendo un momento di grande difficoltà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata