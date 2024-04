La presidente del parlamento europeo: "Rischia di innescare ulteriore caos in tutto il Medioriente"

Roberta Metsola condanna l’offensiva dell’Iran contro Israele e chiede che venga allentata la tensione.

“Gli attacchi senza precedenti di droni e missili da parte dell’Iran contro Israele rappresentano una grave escalation” che “rischia di innescare ulteriore caos in tutto il Medioriente”, afferma la presidente del parlamento europeo in un post su X. “L’Ue condanna l’attacco nei termini più forti possibili e continuerà a lavorare per allentare la tensione e impedire che la situazione si trasformi in ulteriori spargimenti di sangue”.

