Pasdaran: "Puniti i crimini del regime sionista". L’Idf: "Ci vorranno ore prima che arrivino". Confermato il lancio simultaneo di missili. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran e Tel Aviv

IN AGGIORNAMENTO – È partito l’attacco dell’Iran contro Israele. Il Paese guidato dall’Āyatollāh Ali Khamenei ha lanciato due ondate di droni contro lo Stato ebraico dopo che quest’ultimo aveva bombardato l’ambasciata di Teheran a Damasco, in Siria. Netanyahu: “Siamo pronti, risponderemo allo stesso modo”. Gli Usa hanno garantito ancora una volta il loro sostegno a Tel Aviv. L’Idf: “Ci vorranno ore prima che arrivino”. I media raccontano di un lancio simultaneo di missili. Chiuso lo spazio aereo sopra Teheran e Tel Aviv.

Tajani: “Si rischia situazione incadescente”

Bisogna spingere “a non esagerare, alla prudenza perché si rischia una situazione incandescente”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2 dopo l’attacco lanciato dall’Iran contro Israele. “Lavoriamo per la pace, perché prevalga sempre il buon senso, siamo in costante contatto con le ambasciate a Teheran e a Tel Aviv. Il governo è pronto a gestire qualsiasi evento”, ha aggiunto, precisando che il “governo è in grado di gestire qualsiasi evento”.

Trump: “Con me presidente Israele mai sotto attacco”

“Israele è sotto attacco! Questo non avrebbe mai dovuto succedere. Questo non sarebbe mai successo se fossi stato Presidente!”. Lo scrive Donald Trump sulla sua piattaforma di social media Truth. L’ex presidente parlerà stasera alle 19 (l’1 di domenica in Italia) ad un evento elettorale in Pennsylvania.

Pasdaran Iran confermano lancio missili

L’Iran ha anche lanciato missili contro Israele. Lo hanno confermato le Guardie della rivoluzionarie dell’Iran, citate dai media statali di Teheran. Lo riporta Sky News Uk. I pasdaran affermano di aver preso di mira aree specifiche in Israele con dozzine di droni e missili.

Pasdaran Iran: “Attacco è risposta a crimini Israele”

L’attacco contro Israele è stato lanciato in risposta ai “numerosi crimini del malvagio regime sionista, compreso l’attacco alla sezione consolare dell’ambasciata iraniana a Damasco”. Lo hanno affermato le Guardie iraniane della rivoluzione. Lo riporta Sky news Uk.

Crosetto: “Attacco era atteso non è una sorpresa”

“Non è un attacco che ha sorpreso, lo si aspettava. Anche la modalità con cui questo attacco è stato posto non ha destato stupore. Israele era pronto. Le modalità attuali ci danno la speranza che possano non arrivare a colpire obiettivi che possano determinare una reazione molto forte da parte di Israele. Bisognerà vedere quanti di questi droni potranno essere fermati e quello che non riusciranno a essere fermati dove potranno cadere”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al Tg1. “Per quanto riguarda le nostre truppe, il nostro personale che lavora nell’area è preparato ed è stato preparato per tempo”, ha aggiunto.

Casa Bianca annuncia discorso Biden alla Nazione

La Casa Bianca ha annunciato un discorso del presidente Joe Biden alla Nazione. A breve, il presidente Usa si riunirà col team per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca.

Israele intercetta primi droni su Siria e Giordania

Israele avrebbe iniziato a intercettare i primi droni lanciati dall’Iran su Siria e Giordania. Lo riporta Canale 12, citato da The Times of Israel. Questo starebbe avvenendo grazie a uno scudo aereo creato dagli Stati Uniti assieme agli alleati.

Iran ha lanciato anche razzi contro Israele

L’Iran avrebbe lanciato anche missili da crociera contro Israele nell’ambito dell’attacco iniziato questa notte. Lo riporta Hareetz, ricordando che i missili impiegheranno meno tempo dei droni per raggiungere lo Stato ebraico.

Tajani: “Auspico reazione Iran si fermi ad attacco stasera”

“Siamo in costante contatto con le ambasciate d’Italia a Tel Aviv e a Teheran, con il presidente del Consiglio e con il ministro della Difesa. Siamo pronto a gestire tutti gli scenari. Ci auguriamo che la reazione iraniana si fermi all’attacco di stasera. Ieri ho parlato quasi un’ora con il ministro degli Esteri dell’Iran chiedendo prudenza. Mi ha fatto capire che l’attacco ci sarebbe comunque stato ma il ruolo dell’Italia è quello di voler evitare un’esplosione di una crisi che nessuno vuole ci sia”.

Tajani: “Iran mi ha rassicurato su militari italiani”

“Ieri ho chiesto garanzie al ministero degli Esteri iraniano per i nostri militari che sono schierati al confine fra Libano e Israele. Mi è stato risposto che ci sarà la massima attenzione”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg1.

Biden atterrato a Joint Base Andrews, atteso nella Situation Room

Il Marine One che ha trasportato il presidente Joe Biden dal Delaware è atterrato alla Joint Base Andrews in Maryland. A breve il presidente sarà alla Casa Bianca, dove nella Situation Room si riunirà il team per la sicurezza nazionale. La Casa Bianca riferisce che alla riunione, tra gli altri, parteciperanno: il segretario alla Difesa Austin, il segretario di Stato Blinken, il capo degli Stati Maggiori Riuniti Charles Q. Brown, il direttore della Cia Bill Burns, la direttrice della National Intelligence Avril Haines, il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan e il consigliere per il Medioriente Brett McGurk. La vice presidente Kamala Harris e il capo dello staff della Casa Bianca Jeff Zients parteciperanno in videoconferenza.

Droni raggiungeranno Israele in 7-9 ore

Si prevede che i droni lanciati dall’Iran raggiungeranno Israele entro 7-9 ore. Lo riporta l’emittente israeliana Kan, citata dall’agenzia russa Tass.

Fonti Usa: “Dopo droni Iran lancerà missili”

È probabile che l’Iran tenterà di sincronizzare l’attacco con i droni con un successivo lancio di missili. Lo riferiscono fonti dell’Amministrazione Usa citate dal New York Times che sottolineano come i droni potrebbero essere impiegati da Teheran per distrarre le difese aeree israeliane.

Media Iran confermano lancio droni verso Israele

I media televisivi iraniana affermano che le Guardie rivoluzionarie d’élite iraniane hanno lanciato estesi attacchi con droni contro obiettivi in Israele. Lo riporta al Jazeera.

Casa Bianca: “Nostro sostegno a Israele è ferreo”

“Il presidente Biden è stato chiaro: il nostro sostegno alla sicurezza di Israele è ferreo. Gli Stati Uniti staranno al fianco del popolo di Israele e sosterranno la sua difesa contro queste minacce provenienti dall’Iran”. Lo afferma la portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson.

Casa Bianca: “Attacco impiegherà diverse ore”

È “probabile” che l’attacco lanciato dall’Iran contro Israele si svolga “nell’arco di diverse ore”. Lo riferisce la portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson.

Tajani: “Seguiamo con attenzione, pronti a gestire ogni scenario”

“Seguiamo con attenzione e preoccupazione quanto sta accedendo in Medio Oriente. Sono in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Tel Aviv e a Teheran. Sentiti il Presidente del Consiglio e il Ministro della Difesa, il Governo è pronto a gestire qualsiasi tipo di scenario”. Lo afferma su ‘X’ il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Casa Bianca conferma attacco: “Biden segue situazione”

“L’Iran ha iniziato un attacco aereo contro Israele. Il presidente Biden viene regolarmente aggiornato sulla situazione dal suo team di sicurezza nazionale e la incontrerà questo pomeriggio alla Casa Bianca. Il team è in costante comunicazione con i funzionari israeliani e con altri partner e alleati”. Lo riferisce la portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson.

Israele chiude il proprio spazio aereo

Le autorità aeronautiche israeliane stanno chiudendo lo spazio aereo del Paese a tutti i voli in attesa dell’arrivo dei droni lanciati dall’Iran. La misura entrerà in vigore alle 00.30 locali (le 23.30 in Italia).

Lanciata seconda ondata droni verso Israele

Una seconda ondata di droni sarebbe stata lanciata dall’Iran verso Israele. Lo riporta The Times of Israel, citando media della Repubblica islamica.

Iran chiude spazio aereo sopra Teheran

L’Iran ha annunciato la chiusura dello spazio aereo sopra Teheran, la capitale. Lo riferisce il canale televisivo Al-Qahera al-Ihbariya, citato dalla Tass. Secondo il media iraniano, la autorità della Repubblica islamica hanno ordinato la chiusura dello spazio aereo sulla regione della capitale”. È stato introdotto il divieto di volo su Teheran e i suoi dintorni “fino a nuovo avviso alle autorità”.

Idf: “Droni impiegheranno ore per arrivare”

Il portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf), Daniel Hagari, ha di fatto confermato il lancio di droni contro Israele da parte dell’Iran. Ma ha precisato che ci “vorrà del tempo” prima che i velivoli arrivino nello “spazio aereo israeliano”. Quando questo avverrà, ha proseguito, “si attiveranno le sirene nelle aree in cui entreranno”. Hagari ha quindi ribadito che il dovere dell’Idf è “difendere i cittadini di Israele”.

Decine di droni lanciati da Iran verso Israele

Decine di droni lanciati dall’Iran sarebbero in volo verso Israele. Lo riporta il Jerusalem post citando fonti dell’intelligence israeliana e statunitense. Secondo The Times of Israel i droni impiegherebbero diverse ore per colpire a una tale distanza. Al momento, tuttavia, non c’è alcun commento delle forze israeliane di difesa sul presunto attacco.

Netanyahu: “Risponderemo a Iran nello stesso modo”

Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che Israele è pronto per un attacco diretto da parte dell’Iran e risponderà allo stesso modo. Lo riporta The Times of Israel, citando un messaggio video di Netanyahu. “Cittadini d’Israele, negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si è preparato alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran”, spiega Netanyahu. “I nostri sistemi di difesa sono dispiegati e siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco. Lo Stato di Israele è forte, l’IDF è forte, l’opinione pubblica è forte”, aggiunge. “Apprezziamo gli Stati Uniti per essere al fianco di Israele così come il sostegno del Regno Unito, della Francia e di molti altri Paesi”, continua Netanyahu. “Ho stabilito un principio chiaro: chiunque ci faccia del male, gli faremo del male. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con calma e determinazione”, prosegue.

Decollato aereo di Netanyahu

L’aereo di stato israeliano ‘Ala di Sion’ ha preso il volo dalla base aerea di Nevatim, nel sud di Israele. Lo riporta The Times of Israel, citando siti web che tracciano i voli. L’aereo, costruito per il premier Benjamin Netanyahu, non era mai stato usato prima in modo ufficiale.

Attacco Iran potrebbe colpire obiettivi militari

È probabile che l’eventuale attacco dell’Iran contro Israele possa riguardare solo obiettivi militari. Lo riporta Ynet. In precedenza un funzionario americano aveva riferito ad Al Jazeera che l’attacco di Teheran potrebbe avvenire nelle prossime ore.

Hamas insiste su cessate il fuoco permamente

“Abbiamo consegnato ai mediatori in Egitto e Qatar la nostra risposta alla proposta che abbiamo ricevuto lunedì scorso”. Lo afferma Hamas, citata da Al Jazeera. “Confermiamo la nostra disponibilità a concludere un accordo serio e reale sullo scambio di prigionieri. Affermiamo la nostra adesione alle nostre richieste di cessate il fuoco permanente, ritiro completo dalla Striscia di Gaza, ritorno degli sfollati e aumento degli aiuti”, prosegue Hamas.

Netanyahu convoca il gabinetto di guerra

Di fronte al rischio di un possibile attacco da parte dell’Iran il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha deciso di riunire per stasera il gabinetto di guerra e quello di sicurezza. Lo riporta The Times of Israel. Netanyahu è partito in direzione di Kirya, dove si trova il quartier generale delle forze israeliane di difesa (Idf). Il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, ha intanto partecipato a una riunione con il capo di Stato maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, e con alti funzionari della Difesa.

Giordania chiude temporaneamente lo spazio aereo

La Giordania chiuderà temporaneamente il suo spazio aereo a partire da stasera a tutti i voli in arrivo, in partenza e in transito a causa del possibile attacco iraniano contro Israele. Lo afferma il media statale Al Mamlaka, citato da The Times of Israel.

Usa muovono navi da guerra per difendere Israele

Gli Stati Uniti avrebbero spostato le navi da guerra per proteggere Israele e le forze americane nella regione del Medioriente da un possibile attacco iraniano nello Stato ebraico. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui Washington spera di scongiurare i bombardamenti da parte della Repubblica islamica.

Iran potrebbe attaccare Israele nelle prossime ore

“Siamo profondamente preoccupati per la possibilità che l’Iran lanci un attacco su larga scala contro Israele. C’è un’alta possibilità che l’Iran lanci il suo attacco contro Israele nelle prime ore di domani, domenica”. Lo dice un funzionario americano ad Al Jazeera. “L’Iran – prosegue – può lanciare un attacco dal suo territorio contro obiettivi in Israele con la partecipazione dei suoi agenti in Iraq e Siria. Gli Stati Uniti difenderanno Israele e cercheranno di contrastare un potenziale attacco iraniano. Le nostre capacità militari aggiuntive sono ora operative e pronte a far fronte a qualsiasi attacco da parte dell’Iran e dei suoi agenti”.

Usa ribadiscono impegno ‘ferreo’ per sicurezza Israele

Gli Stati Uniti ribadiscono il loro “impegno ferreo” per la sicurezza di Israele. Lo scrive sul suo profilo X il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan dopo aver parlato con l’omologo israeliano. “Questa mattina ho parlato con la mia controparte israeliana, il consigliere per la sicurezza nazionale Hanegbi, per discutere degli eventi in Medioriente – riferisce Sullivan – Durante la telefonata ho ribadito l’impegno ferreo degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele”.

Israele, da domani scuole chiuse in tutto il Paese

Di fronte al rischio di attacchi iraniani sul territorio israeliano il Comando del fronte interno ha deciso di sospendere le attività educative, tra cui scuole, università e campi estivi, in tutto lo Stato ebraico. Lo ha riferito il portavoce delle forze israeliane di difesa (Idf), Daniel Hagari. Lo riporta Canale 13. Le nuove norme comportano dei limiti sul numero di persone che potranno radunarsi negli spazi aperti.

Usa: “Iran rilasci subito nave ed equipaggio”

“Condanniamo fermamente il sequestro da parte dell’Iran della Msc Aires, battente bandiera portoghese e di proprietà britannica, in acque internazionali”. Lo scrive su X la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano Adrienne Watson, esortando l’Iran a “rilasciare immediatamente la nave e il suo equipaggio internazionale”. I membri dell’equipaggio, precisa, sono “cittadini indiani, filippini, pakistani, russi ed estoni”.

Idf, ad ora incidenti in Cisgiordania sono terminati

Al momento “tutti gli incidenti” in Cisgiordania “sono terminati”. Lo fanno sapere le forze israeliane di difesa (Idf) dopo gli scontri tra coloni e palestinesi seguiti al ritrovamento del corpo senza vita del 14enne israeliano Binyamin Achimair. Lo riporta The Times of Israel. L’Idf afferma di aver schierato, insieme alla polizia di frontiera, un maggior numero di uomini per prevenire nuovi episodi di violenza. Gli scontri, spiega ancora l’Idf, sono avvenuti in diverse zone della Cisgiordania, provocando il ferimento di decine di israeliani e palestinesi. Durante gli incidenti sono state lanciate pietre ed esplosi colpi.

Premier Anp condanna attacchi coloni in Cisgiordania

Il premier dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammad Mustafa, ha condannato gli attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania, affermando che questi “non impediranno al popolo palestinese di difendere la propria terra e di contrastare i piani di sfollamento condotti contro loro”. Lo riporta l’agenzia Wafa. L’Anp, ha aggiunto Mustafa, continuerà a portare avanti i “suoi sforzi legali con i partner internazionali per garantire che la Corte penale internazionale persegua i coloni e i loro leader”

Tajani: “Nessun italiano a bordo nave sequestrata”

“Innanzitutto ci siamo preoccupati che non ci fossero marinai italiani a bordo e non ce ne sono. Stiamo seguendo la vicenda. Non ci sono al momento pericoli per gli italiani. Ovviamente, viaggi in quell’area sono assolutamente sconsigliati”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati generali di Forza Italia, a Milano, a chi gli chiedeva della nave legata a Israele sequestrata dall’Iran vicino allo stretto di Hormuz.

Cameron: “Un’escalation non è nell’interesse di nessuno”

“Un’ulteriore escalation” in Medioriente “non è nell’interesse di nessuno e rischia di causare ulteriori perdite di vite umane”. Lo scrive sul suo profilo X il ministro britannico degli Esteri, David Cameron, dopo aver sentito telefonicamente Benny Gantz, membro del gabinetto israeliano di guerra. “Oggi ho parlato con Benny Gantz per discutere delle nostre preoccupazioni condivise riguardo alle minacce iraniane di attaccare Israele”. Riferisce Cameron. “Il Regno Unito – assicura Cameron – continuerà a lavorare” con i suoi partner “a sostegno della sicurezza regionale”.

17 indiani a bordo della nave sequestrata dall’Iran

Diciassette membri dell’equipaggio della nave MSC Aires sequestrata dalle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran sarebbero cittadini indiani. Lo ha riferito all’Associated Press un funzionario del governo di Nuova Delhi parlando in condizione di anonimato in quanto non autorizzato a fornire informazioni. Teheran ha confermato il sequestro, sostenendo che la nave da carico fosse “legata” a Israele, nonostante battesse bandiera portoghese.

Idf, colpiti obiettivi Hezbollah nel sud del Libano

Aerei da combattimento israeliani hanno colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah in quattro diverse aree del sud del Libano. Lo hanno annunciato le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. Negli attacchi sono stati presi di mira, tra le altre cose, edifici a Houla e Bayt Lif e due presunti due centri di comando Hezbollah a Odaisseh e Taybeh. Le truppe dell’Idf hanno anche aperto il fuoco in un’area vicino a Rmeish per “eliminare una minaccia”.

Hezbollah rivendica attacchi nel nord di Israele

I miliziani libanesi di Hezbollah hanno annunciato di aver lanciato droni e razzi carichi di esplosivo contro Hanita, località del nord di Israele. Lo riporta The Times of Israel. I droni avrebbero preso di mira un edificio che, secondo Hezbollah, sarebbe stato utilizzato dalle forze israeliane di difesa (Idf). L’Idf ha confermato l’attacco, precisando che l’attacco contro Hanita è stato effettuato con due droni, mentre tre razzi sono caduti in zone aperte. L’Idf non ha fornito dettagli sugli eventuali danni o feriti provocati dall’attacco. Le forze israeliane hanno risposto colpendo le postazioni da cui sono stati effettuati i lanci.

Sei palestinesi feriti in scontri vicino Ramallah

Almeno sei palestinesi sarebbero rimasti feriti a seguito di un attacco condotto dalle milizie dei coloni israeliani nel villaggio di di Al-Mughayyir, situato a nord-est di Ramallah, in Cisgiordania. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa, citando fonti locali. Uno dei sei feriti, colpito alla testa da un proiettile, verserebbe in gravi condizioni. Gli altri cinque sarebbero stati colpiti alle gambe. I coloni avrebbero aperto il fuoco anche contro il corteo funebre per un giovane palestinese, Afif Abu Alia (25 anni), ucciso ieri in un attacco dei coloni al villaggio.

Canada invita i cittadini a evitare viaggi in Israele

Il Canada invitato i suoi cittadini a evitare viaggi verso Israele, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza mentre crescono le minacce su possibili attacchi iraniani contro lo Stato ebraico. Lo riporta The Times of Israel, citando la ministra canadese degli Esteri Melanie Joly, la quale ha altresì esortato i cittadini del Paese nordamericano che già si trovino nei territori interessati a valutare la possibilità di andarsene. “Con l’aumento del rischio di attacchi sul territorio israeliano, la situazione della sicurezza regionale rimane altamente instabile e potrebbe aggravarsi senza preavviso”, ha scritto Joly su X.

Iran, misure più severe contro donne che non indossano il velo

Nuova stretta in Iran contro le donne che non indossano l’hijab, il velo obbligatorio. A partire da oggi, secondo l’edizione in lingua persiana della Bbc, verranno adottate misure più severe per assicurare il rispetto dell’obbligo in tutte le strade e i luoghi pubblici. Un paio di giorni fa, nell’annunciare il giro di vite, la polizia di Teheran aveva spiegato che da oggi il “piano dell’hijab e della castità” sarebbe stato applicato in modo più severo “in tutte le strade e i luoghi pubblici”. Alle donne e alle ragazze è stato quindi chiesto di indossare il velo per “obbedire alla legge e preservare i valori morali e le norme nazionali e religiose della società”. Altrimenti, ha proseguito la polizia, gli agenti “in base ai loro compiti, intraprenderanno azioni legali” contro i trasgressori.

Gallant ai coloni: “No ad atti di vendetta”

“Gli atti di vendetta renderanno difficile la missione dei nostri soldati. La legge non deve essere presa in mano propria”. Lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, rivolgendosi ai coloni dopo gli scontri in Cisgiordania seguiti al ritrovamento del corpo senza vita del 14enne israeliano Binyamin Achimair. Lo riporta The Times of Israel. “Faccio appello all’opinione pubblica, lasciamo che le forze di sicurezza agiscano rapidamente nella caccia ai terroristi”, ha proseguito Gallant. Secondo le forze israeliane di difesa (Idf) e l’agenzia di sicurezza dello Shin Bet il teenager sarebbe stato ucciso in un attacco terroristico.

25 membri dell’equipaggio a bordo della nave sequestrata dall’Iran

La società Zodiac Maritime ha confermato di essere la proprietaria della nave sequestrata vicino allo Stretto di Hormuz, la MSC Aries. La nave è stata dirottata verso l’Iran con 25 membri dell’equipaggio a bordo. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti per garantire il loro benessere e il rientro in sicurezza della nave”, ha affermato la società in una nota, riportata dai media internazionali. La Zodiac Maritime è una compagnia di navigazione internazionale in parte di proprietà dell’uomo d’affari israeliano Eyal Ofer.

Netanyahu su 14enne ucciso: “Prenderemo assassini”

“Prenderemo gli assassini” del 14enne israeliano Benjamin Achimeir “e coloro che li hanno aiutati, come facciamo con chiunque faccia del male ai cittadini dello Stato di Israele”, “le truppe dell’Idf e dello Shin Bet gli stanno dando la caccia”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una nota pubblicata dal suo ufficio presidenziale, citata dai media locali. Il leader ha definito “efferato” l’omicidio del 14enne e un “grave crimine”. “Mando le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”, ha aggiunto.

14enne israeliano scomparso: ucciso in attacco terroristico

Il corpo di Benjamin Achimeir, il 14enne israeliano scomparso è stato ritrovato in Cisgiordania. Secondo Idf e Shin Bet l’adolescente sarebbe stato ucciso in un attacco terroristico. Ne dà notizia il Times of Israel. Secondo l’Idf e la polizia, Achimeir è partito nelle prime ore del mattino di venerdì da una fattoria vicino all’avamposto di Malachei Shalom per far pascolare il gregge. Alcune ore dopo, le pecore sono tornate alla fattoria senza di lui. Malachei Shalom si trova vicino alla città cisgiordana di al-Mughayyir, a nord-est di Ramallah.

Idf: “Iran pagherà se peggiorerà la situazione”

Il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, ha affermato che “l’Iran pagherà le conseguenze se sceglierà di far degenerare ulteriormente la situazione”. “Israele è in stato di massima allerta. Abbiamo aumentato la nostra disponibilità a proteggere” il territorio “da ulteriori aggressioni iraniane”, ha aggiunto il portavoce dell’Idf citato dai media internazionali. “Siamo anche pronti a rispondere”, ha avvertito.

Media Iran confermano: sequestrata nave legata a Israele

La notizia del sequestro da parte delle forze iraniane di una nave vicino allo Stretto di Hormuz, è stata confermata anche dai media dell’Iran. L’agenzia di stampa Tasnim ha riferito che la Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche “ha sequestrato una nave da carico legata al regime sionista”. La nave coinvolta è probabilmente la MSC Aries, battente bandiera portoghese, una nave portacontainer associata alla Zodiac Maritime con sede a Londra. Zodiac Maritime fa parte del gruppo Zodiac del miliardario israeliano Eyal Ofer.

Tajani: “Rischio escalation, ho invitato Iran a prudenza”

In Medio Oriente “purtroppo la situazione è molto tesa, i rischi di una escalation ci sono. Ieri ho parlato per un’ora con il ministro degli Esteri dell’Iran e ho invitato alla prudenza. Mi sono preoccupato di tutelare i militari italiani che sono al confine tra Libano e Israele e ho insistito sulla necessità di garantire il traffico mercantile attraverso Suez e il Mar Rosso. Mi è stato detto che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi ad Israele”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine degli Stati generali dell’economia di Forza Italia, a Milano.

Attacco a nave vicino Stretto Hormuz, sospetti su Iran

Un video visto dall’Associated Press mostra dei commando che fanno irruzione in elicottero su una nave vicino allo Stretto di Hormuz, un attacco che un funzionario della difesa del Medioriente ha attribuito all’Iran. L’attacco era stato precedentemente riportato dallo United Kingdom Maritime Trade Operations che non aveva però fornito dettagli sull’abbordaggio avvenuto nel Golfo di Oman, al largo della città portuale emiratina di Fujairah. Il funzionario della difesa, che ha parlato a condizione di anonimato, ha condiviso il video dell’attacco con l’AP. Sebbene AP non abbia potuto verificarlo immediatamente, corrisponde ai dettagli noti dell’abbordaggio e l’elicottero coinvolto sembra essere uno di quelli utilizzati dalla Guardia rivoluzionaria paramilitare iraniana, che in passato ha effettuato altri raid navali.

L’attacco arriva in un contesto di un’accresciuta tensione tra l’Iran e l’Occidente, in particolare dopo il presunto attacco israeliano al consolato iraniano in Siria. L’Iran non ha ammesso immediatamente di aver sequestrato alcuna imbarcazione, né i media statali hanno riportato alcuna notizia sull’incidente. Tuttavia, dal 2019 Teheran è stata protagonista di una serie di sequestri di navi e di attacchi a imbarcazioni, nel quadro delle tensioni in corso con l’Occidente per il rapido avanzamento del suo programma nucleare.Il Golfo di Oman è vicino allo Stretto di Hormuz, la stretta imboccatura del Golfo Persico attraverso la quale passa un quinto di tutto il petrolio. Fujairah, sulla costa orientale degli Emirati Arabi Uniti, è il porto principale della regione per le navi che imbarcano nuovi carichi di petrolio, ritirano i rifornimenti o sostituiscono l’equipaggio.Dal 2019, le acque al largo di Fujairah hanno visto una serie di esplosioni e dirottamenti. La Marina degli Stati Uniti ha incolpato l’Iran di aver attaccato delle mignatte sulle navi che hanno danneggiato le petroliere.

Raid Israele nella Striscia di Gaza, almeno 10 morti

Almeno 10 civili oggi sono rimasti uccisi e altri feriti in un bombardamento israeliano che ha preso di mira diverse case e aree della Striscia di Gaza. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. L’aeronautica ha lanciato un attacco contro una casa appartenente alla famiglia Al-Assi, a Zarqa, nel centro di Gaza City, provocando l’uccisione di almeno cinque civili e il ferimento di altri 30. Inoltre, due civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in un bombardamento israeliano mirato a nord del campo di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. Fonti mediche hanno riferito che diversi civili, soprattutto bambini e donne, sono stati uccisi e altri feriti a seguito di un bombardamento israeliano che ha preso di mira Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Carri armati israeliani e veicoli militari hanno fatto irruzione in una casa appartenente alla famiglia Abu Sameh, sulla rotonda di Mekki nel campo di Maghazi. In mattinata poi l’attacco aereo su Deir al-Balah: gli equipaggi della protezione civile e delle ambulanze hanno recuperato i corpi di 10 persone provenienti da varie zone della città di Khan Yunis.

Idf: colpito vasto sito Hezbollah in sud Libano

Le Forze di sicurezza israeliane (Idf) riferiscono di aver colpito un grande sito di Hezbollah nell’area di Rihan, nel Libano meridionale. Secondo l’Idf, il complesso comprendeva diversi edifici e una postazione militare. L’attacco arriva dopo una raffica di oltre 40 razzi lanciati ieri sera da Hezbollah sul nord di Israele. Lo riporta Times of Israel.

Israele in massima allerta per rischio attacco Iran

Israele resta in stato di massima allerta per il rischio di attacco da parte dell’Iran, dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta al raid israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco, dove sono rimasti uccisi anche membri dei Guardiani della rivoluzione. La tensione resta alta, con le Forze di sicurezza israeliane (Idf) in massima allerta in tutto il Paese. Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riferito di aspettarsi a breve un attacco iraniano contro obiettivi israeliani.

Lufthansa sospende uso spazio aereo Iran, stop voli per Teheran

La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha riferito che i suoi aerei non utilizzeranno più lo spazio aereo iraniano dopo le notizie secondo cui l’Iran effettuerà un attacco di ritorsione contro Israele nei prossimi giorni. La compagnia aerea ha inoltre esteso la sospensione dei voli da e per Teheran a causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente. “A causa della situazione attuale, Lufthansa sospenderà i suoi voli da e per Teheran fino a giovedì 18 aprile compreso”, ha riferito un portavoce della compagnia.

Perquisizioni soldati Israele in Cisgiordania

I soldati dell’Idf (forze di sicurezza israeliane) stanno portando avanti operazioni da ieri sera, operazioni proseguite questa mattina presto, in tutta la Cisgiordania. Lo riportano media palestinesi. I soldati hanno perquisito le case dei residenti nel campo di al-Arub, a nord di Hebron e a Qalqilya. Stando a quanto riferito, i militari hanno inoltre effettuato arresti nella città di Idna, a ovest di Hebron, e nella città di al-Samo, a sud di Hebron.

Usa spostano navi da guerra in posizione difesa da Iran

Gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere Israele e le proprie forze nella regione, sperando di scongiurare un attacco diretto dall’Iran contro Israele che potrebbe arrivare già venerdì o sabato. Lo riporta il Wall Street Journal. Le mosse degli Stati Uniti che fanno parte di uno sforzo per evitare un conflitto più ampio in Medio Oriente, osserva il quotidiano Usa, sono arrivate dopo un avvertimento da parte di una persona a conoscenza della questione sui tempi e sul luogo del potenziale attacco iraniano. Una persona informata dalla leadership iraniana, tuttavia, ha affermato che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Usa hanno visto Iran spostare risorse militari

Secondo due fonti che hanno familiarità con l’intelligence americana, gli Stati Uniti hanno osservato l’Iran spostare risorse militari all’interno del paese, tra cui droni e missili da crociera, segnalando che Teheran potrebbe prepararsi ad attaccare obiettivi israeliani dall’interno del proprio territorio. Stando a una delle fonti gli Stati Uniti hanno visto l’Iran preparare almeno 100 missili da crociera. Lo riporta Cnn. Israele si prepara per un possibile attacco imminente dall’Iran dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta all’attacco israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco.

Usa: “Iran attaccherà obiettivi all’interno di Israele”

Gli Stati Uniti si aspettano che l’Iran colpisca molteplici obiettivi all’interno di Israele nei prossimi giorni e sono pronti ad aiutare a intercettare qualsiasi arma lanciata contro il suo alleato. Lo riferiscono fonti alla Cnn. Venerdì il presidente Usa, Joe Biden, ha riferito che gli attacchi dell’Iran sarebbero arrivati “prima o poi” e ha cercato di lanciare ancora una volta un severo avvertimento in pubblico, dicendo che il suo messaggio a Teheran era semplicemente: “Non farlo”. Israele si prepara per un possibile attacco imminente dall’Iran dopo che Teheran ha annunciato ritorsioni in risposta all’attacco israeliano contro un consolato iraniano la scorsa settimana a Damasco.

Austrian airlines sospende voli per Iran fino al 18 aprile

Austrian Airlines, l’ultima compagnia aerea dell’Europa occidentale a volare verso l’Iran, afferma che sospenderà tutti i voli da Vienna a Teheran fino al 18 aprile in risposta alle crescenti tensioni nella regione. “La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio ha la massima priorità”, ha affermato la compagnia in una nota.

