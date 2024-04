Il ministro degli Esteri Tajani sente il suo omologo di Teheran: "Appello a moderazione"

La minaccia di un attacco dall’Iran contro Israele è “ancora presente” e gli Stati Uniti “faranno tutto ciò che possono” per aiutare lo Stato ebraico affinchè sia in grado di difendersi. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con i giornalisti. Gli Usa, ha detto il funzionario senza fornire dettagli, monitorano la situazione “molto da vicino”.

Parigi: “Evitare viaggi in Iran, Libano, Israle e Palestina”

Visti i rischi di escalation militare in Medioriente, il ministero degli Esteri francese raccomanda ai propri cittadini di “evitare assolutamente di recarsi nei prossimi giorni in Iran, Libano, Israele e nei territori palestinesi“. È quanto si legge in una nota, pubblicata dopo una riunione di crisi indetta dal ministro degli Esteri Stéphane Séjourné. Il ministero raccomanda anche il ritorno delle famiglie dei diplomatici da Teheran e sospende le missioni dei funzionari francesi nei Paesi sopra menzionati.

Regno Unito sconsiglia viaggi in Israele e Palestina

Il Regno Unito ha consigliato ai suoi cittadini di evitare di recarsi in Israele e nei territori palestinesi occupati a causa della “possibilità di un attacco al territorio israeliano da parte dell’Iran“. Lo afferma il ministero degli Esteri britannico. Nel suo ultimo aggiornamento, il ministero degli Esteri sconsiglia “tutti i viaggi” nel nord di Israele, a Gaza, nelle aree vicino a Gaza e nella Cisgiordania occupata, esclusa Gerusalemme Est e la Route 1 tra Gerusalemme e Tel Aviv. Sconsiglia inoltre “tutti i viaggi tranne quelli essenziali” verso il resto di Israele e i territori palestinesi occupati.

Scholz: “Prendiamo molto sul serio minacce da Iran”

“Prendiamo molto sul serio i pericoli che emergono riguardo a possibili azioni dell’Iran“. È quanto ha affermato il cancelliere Olaf Scholz in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro georgiano Iraqi Kobachidze a Berlino, commentando le notizie di un imminente attacco di Teheran contro Israele. Lo riporta Tagesschau. Scholz e la ministra degli Esteri Annalena Baerbock hanno fatto tutto il possibile per fornire informazioni “affinché non si verificassero attività militari”.

Tajani sente ministro Iran: “Appello a moderazione”

Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha sentito telefonicamente l’omologo iraniano, Hossein Amir-Ambdollahian,sulla situazione in Medioriente. Lo scrive Tajani sul suo profilo X. “Lunga telefonata con il ministro degli Esteri dell’Iran sul Medioriente. Ribadita la posizione del governo in favore della pace e per la de-escalation. Ho esortato Teheran alla moderazione”, riferisce Tajani.

Tajani a Iran: “Garantire incolumità navi e militari italiani”

Durante la telefonata con l’omologo iraniano Hossein Amirabdollahian, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la “necessità di garantire” l’incolumità delle forze militari italiane “in Libano” e “delle nostre navi mercantili nel Mar Rosso”. Lo scrive lo stesso Tajani sul suo profilo ufficiale X.

