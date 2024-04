Teheran è "determinata" a rispondere all'offensiva che ha colpito il consolato iraniano a Damasco, ma lo farà "in modo limitato"

IN AGGIORNAMENTO – Situazione sempre più tesa tra Israele e Iran. Teheran ha fatto sapere di essere determinata a rispondere all’attacco dello Stato ebraico che il 2 aprile scorso ha colpito il consolato iraniano a Damasco, in Siria. Tel Aviv dunque si sta mobilitando anche su questo fronte, aspettandosi un’offensiva entro le prossime 24-48 ore. Nel frattempo proseguono gli scontri in Cisgiordania, nel campo profughi di al-Fara, dove due palestinesi sono stati uccisi dall’Idf.

Raid di Israele a Gaza City, almeno 29 morti

Almeno 29 persone sono morte in un attacco aereo israeliano che ha colpito una casa nel quartiere Daraj di Gaza City. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, decine di persone sono rimaste ferite. Un filmato pubblicato da Al Jazeera Arabic mostra i soccorritori che trasportano corpi estratti dalle macerie di un edificio distrutto. La casa colpita apparterrebbe alla famiglia Tabatibi. Elicotteri israeliani hanno effettuato attacchi a Gaza City anche su diverse case nei quartieri di Zeitoun, Shujayea e Remal.

Idf: ucciso capo sicurezza interna Hamas

Le Forze di difesa israeliane (Idf) e lo Shin Bet affermano che il capo della sicurezza interna di Hamas a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, è stato ucciso ieri in un attacco aereo. Oltre ad avere il ruolo di capo della polizia di Hamas a Jabalia, Radwan Muhammad Abdullah Radwan, secondo l’Idf e lo Shin Bet, era un agente dell’ala militare del gruppo palestinese. “Radwan ha dato ordini agli agenti di Hamas ed è stato responsabile di ordinare ai terroristi armati di prendere il controllo dei camion degli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza”, afferma l’esercito israeliano in una nota, come riporta il Times of Israel.

Secondo palestinese ucciso da Idf in Cisgiordania

Un secondo palestinese è stato ucciso dall’esercito israeliano nella città di Tubas, a nord-est di Nablus, in Cisgiordania. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno aperto il fuoco su cui viaggiava il giovane. La sua uccisione arriva poche ore dopo la morte di un altro palestinese, Muhammad Shahmawi, a cui l’esercito israeliano ha sparato durante un raid al campo di Al-Far’a, a sud di Tubas.

Secondo la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS), il fuoco israeliano ha ferito anche almeno altre tre persone nella città, di cui una gravemente. Anche un’ambulanza della PRCS, che è arrivata sul posto per prestare soccorso è stata colpita, mentre un paramedico volontario all’interno del veicolo è stato picchiato e arrestato.Raid dell’esercito israeliano sono stati lanciati nella notte anche nelle città di Idhna, Tulkarem, Qalqilya, Deir Istiya, al-Fandaqumiya e Sebastia.

Palestinese ucciso in scontri con Idf in campo profughi Cisgiordania

Un palestinese di 22 anni è stato ucciso negli scontri con l’esercito israeliano, l’Idf, nel campo profughi di al-Fara, vicino alla città di Tubas, nel nord-est della Cisgiordania. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa citata dal quotidiano Haaretz.

Israele si prepara ad attacco da Iran nell prossime 24-48 ore

Israele si sta preparando per un attacco diretto dall’Iran al sud o al nord del Paese entro le prossime 24-48 ore. Lo scrive il Wall Street Journal, citando fonti a conoscenza del dossier. Fonti informate “dalla leadership iraniana”, tuttavia, spiega il quotidiano statunitense, confermano che mentre si discute dei piani di attacco, non è stata presa alcuna decisione definitiva.

Austin a Gallant: “Pieno sostegno Usa di fronte a minacce Iran”

Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant “per ribadire il ferreo sostegno degli Stati Uniti alla difesa di Israele di fronte alle crescenti minacce provenienti dall’Iran e dai suoi delegati regionali”. Lo ha affermato il capo ufficio stampa del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder. Il Segretario della Difesa Lloyd J. Austin III ha parlato oggi con il “Facendo eco al messaggio inequivocabile del presidente Biden al primo ministro israeliano Netanyahu, il segretario Austin ha assicurato il ministro Gallant che Israele potrà contare sul pieno sostegno degli Stati Uniti per difendere Israele dagli attacchi iraniani, che Teheran ha pubblicamente minacciato”, ha aggiunto ancora.

Ex capo Shin Bet: “Israele dovrà combattere per molti anni a Gaza”

L’ex capo dello Shin Bet, Nadav Argaman ha avvertito che Israele dovrà combattere “per molti anni” nella Striscia di Gaza per sconfiggere Hamas. Lo riporta il quotidiano israeliano Haaretz. Argaman ha criticato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il suo governo, affermando che le loro politiche adottate hanno portato agli eventi del 7 ottobre. “Questo governo sta deliberatamente distruggendo la società israeliana per rimanere al potere. per uscire da questo abisso è necessario sostituire questo governo disastroso”, ha concluso.

Gallant a Austin: “Risposta a eventuale attacco Iran sarà adeguata”

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha parlato per la seconda volta questa settimana con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin e gli ha detto che “un attacco iraniano diretto richiederà un’adeguata risposta israeliana contro l’Iran”. Lo riporta il quotidiano Haaretz.

Iran risponderà a Israele in modo limitato

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha detto alla ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock che Teheran è “determinata” a rispondere all’attacco israeliano al consolato iraniano a Damasco, ma lo farà “in modo limitato”. Lo riferisce Axios citando una fonte con conoscenza diretta del colloquio dei ministri .

