Danneggiate strutture energetiche negli oblast di Kharkiv, Kiev, Zaporizhzhia e Lviv

IN AGGIORNAMENTO

È di almeno 4 morti il bilancio del massiccio attacco aereo russo che nella notte ha preso di mira tutta l’Ucraina. Secondo quanto riporta Ukrinform, nella regione di Odessa sono rimaste uccise 4 persone, fra cui un bambino di 10 anni, mentre altre 7 sono rimaste ferite. Nella regione di Kharkiv stamattina presto – riferisce Unian – sono state colpite inoltre almeno 10 infrastrutture energetiche, provocando alcuni blackout.

Parlamento Kiev approva legge su mobilitazione

Il Parlamento dell’Ucraina, la Verkhovna Rada, ha approvato una controversa legge sulla mobilitazione, per aumentare il numero di reclute e riempire i ranghi dell’esercito. Il via libera alla legge, che regolerà le modalità di reclutamento dei nuovi soldati di leva, giunge dopo mesi di ritardi e dopo che sono stati presentati migliaia di emendamenti per indebolire la bozza iniziale. I parlamentari si sono trascinati per mesi sulla legge, che si prevede sarà impopolare. È stata discussa su richiesta del comando militare sotto l’ex comandante dell’esercito Valerii Zaluzhny, che disse che l’Ucraina aveva bisogno di 500mila nuove reclute per nutrire i ranghi dell’esercito.

Zelensky: “Nella notte 80 missili e droni da Russia”

“Durante la notte la Russia ha lanciato più di 40 missili e circa 40 droni contro l’Ucraina” e “alcuni missili e droni Shahed sono stati abbattuti con successo. Purtroppo, solo una parte”. Lo riferisce il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su X, aggiungendo che “i russi hanno ancora una volta preso di mira le infrastrutture critiche”. “C’è stato un altro atroce attacco missilistico contro Kharkiv e la regione di Kharkiv. Hanno preso di mira anche obiettivi nelle regioni di Kiev, Zaporizhzhia, Leopoli e Odessa”, ha spiegato il capo di Stato ucraino.

“Tutti i nostri vicini europei e gli altri partner vedono il bisogno critico dell’Ucraina di sistemi di difesa aerea. In questo momento, grazie alla nostra capacità di sconfiggere il terrore russo, il mondo può dimostrare che tutto il terrore è trattato allo stesso modo come un crimine”, ha detto ancora Zelensky tornando a chiedere sistemi di difesa aerei, aggiungendo che “se si permette alla Russia di continuare a farlo, se i missili e i droni Shahed russi continuano a colpire non solo l’Ucraina ma anche i nostri alleati, ciò equivale a una licenza globale per il terrore”. “Abbiamo bisogno di sistemi di difesa aerea e di altre forme di assistenza alla difesa, non solo di chiudere un occhio e di discutere a lungo. Sono grato a tutti coloro che nel mondo sostengono davvero la lotta per la vita dell’Ucraina. Ringrazio tutti i leader che non rimarranno in silenzio, che continueranno a sostenerci e a condannare il terrore russo”, ha concluso.

Ucraina: Unicef, 3 bambini uccisi e diversi feriti in vari attacchi

“Secondo le notizie ieri 2 bambini sono stati uccisi in attacchi a Kostyantynivka e Lyptsi”. Lo riferisce l’Unicef in un comunicato stampa. “Un terzo bambino sarebbe stato ucciso negli attacchi di ieri, una bambina di 10 anni nella regione di Odessa. Anche una bambina di 4 anni sarebbe rimasta ferita – prosegue -. Negli ultimi giorni, almeno 5 bambini sarebbero stati feriti in attacchi in tutta l’Ucraina. Le vittime infantili aumentano con l’intensificarsi degli attacchi in tutta l’Ucraina. I bambini stanno pagando il peso della guerra. I bambini non sono un obiettivo e devono essere protetti. Gli attacchi devono finire”.

Russia, drone si schianta contro ospedale in costruzione in regione Lipetsk

Un drone si è schiantato su un edificio ospedaliero in costruzione nel villaggio di Dobroye nella regione russa di Lipetsk. “Non ci sono feriti”, ha detto il governatore locale Igor Artamonov sul suo canale Telegram. Lo riporta Ria Novosti In precedenza, era stata dichiarata una minaccia aerea in tutta la regione, poco dopo Artamonov aveva segnalato anche la minaccia di un attacco tramite droni sul territorio del distretto di Dobrovsky.

