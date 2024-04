Sono state diffuse le immagini riprese dalle bodycam degli agenti

Lo scorso 21 marzo, alcuni agenti in borghese della polizia di Chicago hanno sparato 96 colpi di pistola in 41 secondi nei confronti di un afroamericano durante un posto di blocco provocandone la morte. Le immagini choc, riprese dalle bodycam degli agenti, sono state diffuse martedì dal Civilian Office of Police Accountability (COPA), associazione che si occupa di monitorare le attività della polizia nella città dell’Illinois. L’episodio è avvenuto a Humboldt Park, quartiere residenziale nella zona ovest di Chicago. L’uomo fermato si chiamava Dexter Reed e aveva 26 anni. Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane sarebbe stato fermato perché senza cintura di sicurezza a bordo del suo suv, e avrebbe aperto il fuoco per primo ferendo un agente. Ma i video mostrano diverse prospettive, compresa quella dell’agente che ha sparato, e tra i filmati non ci sono immagini chiare di Reed che spara. È stata però recuperata una pistola nel veicolo di Reed.

